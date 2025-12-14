Dos detenidos por robar un vehículo, conducirlo sin carnet, huir de los agentes y agredirles en Palma

Agentes de la Policía Nacional. Recurso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes, uno de origen argelino y otro de origen marroquí, por robar un vehículo, conducirlo sin carnet, huir de los agentes y agredirles, en Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que los hechos se remontan al pasado martes, sobre las 04.40 horas, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), realizando labores de prevención de la delincuencia, observaron un vehículo, con matrícula italiana, circulando sin luces en Son Gotleu.

La patrulla se acercó al coche, al detenerse éste en un semáforo, y, al tratar de pararlo, los tres ocupantes emprendieron la huida.

Entonces, los agentes avisaron a otros policías para que tuvieran conocimiento de lo que ocurría y colaboraran en la persecución. El vehículo sospechoso, mientras tanto, se dirigía, de manera temeraria y sin respetar las señales de tráfico, hacia Marratxí.

Tras perseguir varias patrullas al vehículo y tratar de cerrarle el paso a éste sin que hubiera heridos, el vehículo regresó al barrio de Son Gotleu y dos de los tres ocupantes se apearon del mismo.

En ese momento, varios policías pudieron interceptar al conductor, quien agredió a los agentes y causó heridas en la rodilla de uno de ellos cuando lo redujeron.

Otra patrulla localizó al copiloto escondido debajo de una furgoneta, a escasos metros de donde había emprendido la huida a pie. No obstante, este no opuso resistencia a la hora de ser detenido.

Los policías, tras conseguir atrapar a dos de los presuntos autores, conocieron que el vehículo que conducían era sustraído.

Ante esto, el primero hombre fue detenido como presunto autor de un delito de hurto/uso de vehículo, atentado a la autoridad y contra la seguridad vial. El segundo, por un delito de resistencia y desobediencia y otro de hurto/uso de vehículo.