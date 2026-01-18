Dos detenidos por venta de drogas en el poblado de Son Banya y en Son Gotleu

Drogas, medicamentos, una báscula de precisión y dinero en efectivo incautados por la Policía Nacional a los dos detenidos en el poblado de Son Banya y en Son Gotleu - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, en Palma. El primero fue detenido el pasado martes en el poblado de Son Banya y el segundo, el miércoles de madrugada, en el barrio de Son Gotleu.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el pasado martes por la mañana, en Son Banya, varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta accedieron al interior del poblado. Al dar la voz de alarma algunos de los presentes, varias personas huyeron del interior de las casetas por las puertas traseras de las mismas, escondiéndose en varias viviendas del poblado. No obstante, los agentes pudieron retener en una de las casetas a un hombre.

En el interior del punto de venta, se intervinieron diferentes cantidades de drogas como cocaína, marihuana, hachís, así como medicamentos, una báscula de precisión y dinero en efectivo.

Los agentes intervinieron todos los efectos que fueron remitidos a la UDYCO donde continúan con las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el hombre retenido por los agentes espetó a éstos que él no vendía sustancias estupefacientes, sino que su función era cuidar los vehículos que se personan en el poblado a comprar droga.

A pesar de sus palabras, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

SEGUNDO DETENIDO, HORAS MÁS TARDE

Unas horas más tarde, en torno a las 03.00 horas del miércoles, en Son Gotleu, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía vio a una furgoneta, que circulaba sin luces, que se saltaba un semáforo en rojo. Tras esto, los agentes le dieron el alto.

Al identificar y cachear a los dos ocupantes del vehículo, los policías encontraron que uno de ellos portaba, escondido en el pantalón y en la furgoneta, pastillas de éxtasis, varias dosis de cocaína, una piedra de metanfetamina y bolsas conteniendo marihuana.

Ante esto, se detuvo al hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El otro ocupante portaba, de manera ínfima, algunas dosis de cocaína y marihuana, por lo que se le propuso para sanción, acorde a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.