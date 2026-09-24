Dos heridas leves después de que su coche chocara contra un árbol en la rotonda de Son Hugo

Coche accidentado en la rotonda de Son Hugo. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga un accidente de tráfico en el que dos mujeres han resultado heridas leves, después de que el coche en el que viajaban chocara contra un árbol en la rotonda del camino de Son Hugo.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, sobre las 13.45 horas, cuando una patrulla acudió a una llamada de emergencia que alertaba del siniestro.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, según la inspección ocular de la vía y las manifestaciones de la propia conductora, el turismo iba por la glorieta situada a la altura de las instalaciones deportivas municipales.

En ese momento, la mujer perdió el control del vehículo porque se le salió el zapato de tacón que llevaba sin atar, hecho que provocó una aceleración repentina del motor. Ante esta situación imprevista, la conductora desvió su trayectoria hacia la derecha para no embestir al vehículo que circulaba justo delante de ella.

Durante esta maniobra de evasión, el turismo chocó con fuerza contra el bordillo de la acera, topó contra el tronco de un árbol y el vehículo quedó detenido mientras ocupaba el carril derecho de la vía.

A consecuencia de la colisión, las dos ocupantes del turismo sufrieron lesiones de diversa consideración por policontusiones. Ambas fueron atendidas en primera instancia por los sanitarios y trasladadas en ambulancia a una clínica privada para su valoración médica.

Los agentes sometieron a la conductora a la preceptiva prueba de etilometría, que arrojó un resultado negativo (0,0 mg/l). La patrulla concluyó el atestado por "conducción negligente" al no llevar el calzado adecuado para garantizar el control del vehículo.