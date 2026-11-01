Dos heridas tras volcar un vehículo entre Santa Gertrudis y Sant Mateu (Eivissa)

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EIVISSA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 25 y 26 años han resultado heridas este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera PMV.804-1 entre las localidades de Santa Gertrudis y Sant Mateu (Eivissa).

Según informa SAMU061, los servicios de emergencia han recibido un aviso por un accidente de tráfico con vehículo volcado y varios afectados. Hasta el lugar se han desplazado una unidad de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.

Las heridas --una leve y otra menos grave-- han podido salir del coche por su propio pie y han sido trasladadas al compejo médico Clínica Vilas.