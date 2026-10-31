Dos heridos leves tras la caída del falso techo de un bar de Palma

Archivo - Una actuación de los Bomberos de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este sábado tras la caída de parte de falso techo de un bar ubicado en la calle 31 de Desembre de Palma.

El incidente ha ocurrido sobre las 10.30 horas cuando parte del falso techo del interior del establecimiento se ha derrumbado y ha caído sobre cuatro clientes, según han informado desde la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar.

Dos de estas personas, un hombre de unos 50 años y una mujer de 19, han resultado heridas leve y han sido atendidas por los sanitarios del SAMU 061.

Hasta el lugar se han desplazado también unidades de la Policía Nacional y de los Bomberos de Palma, que han retirado todo el falso techo y han precintado el local por seguridad.

Según las primeras hipótesis, el derrumbe podría haber sido provocado por las vibraciones de unas obras del edificio colindante al bar.