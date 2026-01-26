Dos heridos en una pelea entre dos grupos en Verge de Lluc en la que ha habido un disparo al aire

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, de carácter leve, este lunes en una pelea entre dos clanes en el barrio palmesano de Verge de Lluc.

La reyerta se ha producido esta mañana cuando, por causas que se investigan, dos grupos de personas se han enfrentado en una pelea y se han propinado varios golpes.

Según fuentes policiales, una de las personas habría disparado al aire, sin herir a nadie. La Policía Nacional se ha desplazado hasta el lugar para investigar los hechos.