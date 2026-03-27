Dos hombres fuerzan la entrada de un edificio en obras de Palma con la intención de ocuparlo

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a dos hombres por supuestamente forzar la entrada de un edificio en obras con la intención de ocuparlo.

Los hechos ocurrieron sobre las 03.20 horas de la madrugada del pasado sábado, cuando el 092 recibió un aviso alertando de una posible ocupación en el barrio de Camp Redó.

Dos patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos y, al subir al primer piso del edificio, que se encontraba en obras, observaron que la cerradura de la puerta de acceso estaba fracturada.

En el interior se encontraban dos hombres, ambos de nacionalidad española y de 50 y 39 años de edad, respectivamente, que manifestaron de forma espontánea que habían entrado al piso con la intención de quedarse a vivir allí.

Ellos mismos, según ha informado el cuerpo municipal, reconocieron que en ese instante estaban intentando cambiar la cerradura de la puerta por una de su propiedad.

Los agentes localizaron en el suelo una bolsa de plástico que contenía diversas herramientas que supuestamente habían empleado para forzar el acceso. Entre ellas, una llave inglesa, unas tenazas y dos destornilladores.

Los dos hombres abandonaron el edificio y los policías aseguraron la vivienda con una puerta de acero ubicada justo detrás del acceso principal que había sido forzado.

Ambos fueron investigados como supuestos autores de un delito de usurpación y fueron informados de que deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando les sea requerido.