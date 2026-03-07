Dos jóvenes acusados de patronear una patera hasta Formentera se enfrentan a diez años de prisión

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles (09.30 horas) la vista previa del juicio contra dos jóvenes acusados de patronear una patera hasta Formentera.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a cinco años de prisión como supuestos autores de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone la fiscal en un su escrito de acusación, zarpó de la costa de Tipaza (Argelia) la noche del 23 de febrero de 2025 y llegó a Es Caló (Formentera) 18 horas después.

A bordo viajaban otras 17 personas cuya vida, debido al fuerte oleaje y a la falta de elementos de seguridad y salvamento, se vio en peligro.