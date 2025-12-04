Dos nuevos letrados de la Administración de Justicia juran su cargo en el TSJIB

César Carlos Pascual Lafuente y Belinda de la Concepción Gutiérrez. - TSJIB

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos nuevos letrados de la Administración de Justicia han jurado o prometido su cargo este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Son Belinda de la Concepción Gutiérrez y César Carlos Pascual Lafuente, que se incorporarán a los Juzgados de Inca.

Ambos han superado el proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, tercera categoría, por el sistema de promoción interna, previsto en la Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero.