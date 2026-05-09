Dos personas ofrecen droga a policías de paisano en Playa de Palma y acaban detenidas

Archivo - Agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, una mujer y un varón, que ofrecieron droga a dos policías de paisano en Playa de Palma.

Según han informado en un comunicado, los dos ilícitos ocurrieron de manera independiente y no guardan relación entre ellos.

La primera intervención se produjo la madrugada del pasado domingo, sobre las 02.00 horas, agentes de paisano del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, se encontraban patrullando a bordo de un vehículo sin distintivos policiales en Playa de Palma.

En un paso de peatones, observaron a una mujer que se les acercaba al vehículo. Cuando la mujer estaba a la altura de la ventanilla del copiloto golpeó la ventanilla con una mano mientras con la otra sujetaba una pequeña bolsita con una sustancia blanca en el interior.

En ese momento el agente bajo la ventanilla y la presunta autora le espetó: "50 euros". Tras esto los agentes se apearon del vehículo y se identificaron como agentes de la policía nacional, mostrando sus placas emblemas.

Al percatarse la mujer que se trataban de policías, rompió la bolsita y comenzó a dejar caer el contenido al suelo. En ese momento, uno de los agentes le intervino la bolsa antes de que se pudiera deshacer del total de la sustancia.

Finalmente una vez efectuada la identificación de la mujer, los agentes la detuvieron.

Posteriormente, el martes, cuando agentes de paisano del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia cerca de una zona de ocio de Playa de Palma, concretamente en la carretera Arenal, observaron como un varón se acercaba a ellos.

Una vez que estuvo a la altura de los agentes, el varón se echó mano a uno de sus bolsillos del cual sacó y exhibió una bolsita transparente que contenía una sustancia pulverulenta de color blanca. Les dijo que era cocaína y les pedía 50 euros.

En ese momento los agentes se identificaron como policías nacionales y lo detuvieron.