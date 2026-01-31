Los dos primeros turnos de las Estancias para Personas Mayores del Consell de Mallorca contarán con 1.000 plazas

Participantes en las las Estancias para Personas Mayores del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos primeros turnos de las Estancias para Personas Mayores del Consell de Mallorca, cuyo plazo de preinscripción ya se encuentra abierto, contarán con 1.000 plazas.

Esta primera convocatoria serán entre el 23 y el 25 y el 25 y el 27 de marzo en un hotel de cuatro estrellas de la Colònia Sant Jordi y contará con un millar de plazas para personas residentes en Mallorca de 60 años o más.

Las plazas se distribuirán en dos turnos de 500 participantes y cada persona seleccionada dispondrá de plaza para acompañante, ha informado la institución insular en un comunicado.

Las estancias ofrecen tres días de convivencia en un entorno que combina espacios de tiempo libre con un programa de actividades físicas, culturales y lúdicas adaptadas a los perfiles de los participantes.

Como novedad organizativa, el programa deja de concentrarse en un único periodo del año y, tras los turnos de marzo, el Consell prevé una nueva convocatoria con 1.000 plazas más durante el octubre en Cala Mandia.

"Las estancias no son solo unos días de hotel, sino una auténtica experiencia de convivencia y actividad que muchas personas esperan durante todo el año. En ediciones anteriores, los participantes han expresado su agradecimiento por estos días que les permiten salir de la rutina, conocer gente nueva y disfrutar de un programa de actividades dinámico y enriquecedor", ha afirmado el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster.

El programa está financiado en un 75% por el Consell de Mallorca y el coste para los participantes es de 84,10 euros por persona, en régimen de todo incluido en habitación doble.

Las preinscripciones deben formalizarse a través de la sede electrónica del Consell de Mallorca y la selección de participantes se realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas que tendrá lugar el 17 de febrero.