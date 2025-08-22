Eclipse solar 2026 en Mallorca: a qué hora empezará y cuánto durará

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares será el 12 agosto del 2026 escenario único para observar el eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico único, esperado durante décadas por los expertos y aficionados a la astronomía pero que cada vez atrae a más curiosos y que prevé desbordar todas las previsiones de visitantes al archipiélago dispuestos a dejarse seducir por la magia y la vistosidad del fenómeno.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será, además, el primero de una cadena de eclipses que se sucederán en el 2026, el 2027 --del 90 por ciento-- y el 2028, que será anular y dejará un anillo de fuego rodeando la Luna.

Un eclipse solar total se produce en el momento en que la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol y la primera proyecta su sombra sobre la superficie de nuestro planeta, "convirtiendo por unos minutos la noche en el día".

El director científico de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (Fiaam), Salvador Sánchez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el anterior eclipse total está documentado en 1905 y que el próximo se espera para el año 2180. "En el último no había ni aviones y para el próximo no estaremos, así que hay que aprovechar un momento único", ha animado.

CÓMO SERÁ Y CUÁNTO DURARÁ EL ECLIPSE

El eclipse de agosto de 2026 comenzará a las 19.35 horas, momento en que el satélite empezará a ocultar la superficie solar y alcanzará su punto culminante a las 20.32 horas.

A partir de las 20.45 horas la sombra lunar irá dejando entrever el 40 por ciento de la superficie del Sol, aunque en ese momento el astro ya se encontrará bajo el horizonte de poniente y habrá dejado de ser visible desde Baleares.

Para poder saber si el lugar de observación elegido es idóneo, desde la Fiaam señalan que sólo hace falta una brújula. Sirven incluso las de los smartphone y, si se tiene, una magnética analógica.

El primer paso será ubicar la posición del Sol en el momento en que se encuentre en la fase total del eclipse, la cual se encontrará a 287 grados de acimut (WNW).

Seguidamente, extendiendo una mano hacia la posición indicada por la brújula, se sitúan de forma horizontal los dedos índice y corazón sobre el horizonte. Teniendo en cuenta que el ancho de un dedo representa un grado angular, si se superponen el índice y el corazón, se obtiene un indicador de altura de 2,5 grados para calcular la posición del Sol y asegurarse de que se está en el lugar más adecuado para no perderse el fenómeno.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La observación de eclipses se debe realizar usando los medios adecuados como gafas para observación de eclipses, filtros de protección ocular de soldadura eléctrica (filtro 14), o filtros Milar adecuados para ello.

Nunca hay que usar filtros dañados o agrietados, radiografías, cristales ahumados o mirar directamente al Sol, ya que esto puede ocasionar daños oftalmológicos irreversibles. Si se observa a través de un telescopio, también se debe hacer uso de los filtros adecuados para cada tipo y modelo.

DÓNDE SE VERÁ MEJOR

Durante las primeras fases del eclipse, éste será visible desde todo el territorio del archipiélago, pero en Mallorca, a medida que el Sol y la Luna avancen hacia el atardecer, según la ubicación, las montañas y la orografía de la isla interrumpirán la observación del fenómeno.

La Serra de Tramuntana será un lugar privilegiado para realizar la observación, así como también una pequeña parte de la costa suroeste de la isla.