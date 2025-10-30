Eclipse solar total 2026 en Baleares: expertos e instituciones se preparan para evitar el colapso

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, los consells insulares de las cuatro islas, la Federación de Entidades Locales (Felib) y asociaciones de expertos crearán una comisión permanente de preparación para el eclipse total de sol que se espera para el 12 de agosto de 2026 con el objetivo fundamental de evitar el "colapso" del archipiélago y proteger puntos especialmente sensibles como la Serra de Tramuntana.

Es una de las principales conclusiones que se han extraído de un primer encuentro que ha tenido lugar en la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local para compartir información y establecer líneas de colaboración entre todos los agentes implicados. De este modo, también han participado representantes de la Fundación Astronomía Astronáutica Mallorca (FIAAM), del Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) y de la Asociación Astronómica de Mallorca (AstroMallorca).

Uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa en la reunión, según ha explicado a los medios la consellera del ramo, Antònia Estarellas, es la lista de ubicaciones desde las que se podrá observar el año que viene el evento astronómico y darlos a conocer con el objetivo de evitar que determinados puntos sensibles "colapsen" en un momento, en plena temporada turística, con presión turística y humana notable.

"No sólo será en la costa y no sólo será en la Serra de Tramuntana. Se verá desde muchos sitios y por lo tanto hay que dar a conocer estos sitios y preparar un plan para evitar la concentración", ha explicado Estarellas.

La consellera ha reconocido que el archipiélago se enfrenta al reto de gestionar el privilegio de asistir a un evento astronómico único en un momento de alta presión turística, con hoteles llenos desde años para las fechas del eclipse.

Estarellas ha añadido que no sólo preocupa la concentración de personas, sino también de vehículos, por lo que también se prepararán planes de gestión de carreteras, con especial atención a la Serra de Tramuntana, que se espera que sea una ubicación crítica y demandada.

"Me ha tranquilizado saber que se podrá ver desde cualquier punto de Mallorca. Por lo tanto, si se puede observar desde Porto Cristo no habrá que cruzar hasta la Serra", ha apuntado, animando a los ayuntamientos a promocionar estos lugares.