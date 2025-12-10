La economía de Baleares crece un 3% en el tercer trimestre de 2025

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló - CAIB

La economía de Baleares creció, por séptimo trimestre consecutivo, por encima del 3% al presentar un aumento justamente del 3% en el tercer trimestre de 2025, casi el doble en comparación con la Unión Europea (1,6%) y por encima de la media española (2,8%).

Así lo refleja el Análisis de Coyuntura de Baleares del cuarto trimestre de 2025 que han presentado este miércoles en Menorca el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, junto con el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y la consellera insular de Economía y Servicios Generales, María Antonia Taltavull.

Costa ha subrayado que el documento registra importantes incrementos en todas las islas en el tercer trimestre del año, con Mallorca al frente, con un 3,1% más.

Por su parte, Menorca mantiene el ritmo de crecimiento con un 2,1%, y es la única que aumenta respecto a 2024, mientras que las Pitiusas suben un 2,7%.

Por sectores productivos, los servicios detectan el mejor comportamiento, con una subida del 3,1%, mientras que la industria se acelera un 2,4%. La construcción con un incremento del 2,3% y el sector primario, con un crecimiento del 0,7%, se mantienen respecto al trimestre anterior.

Costa ha destacado que este dinamismo se refleja en el aumento de la ocupación en todos los sectores excepto en el primario, lo que permite conseguir de nuevo cifras de ocupación sin precedentes con 605.034 afiliados en octubre.

"En octubre hay 15.714 afiliados más que hace un año. La mayoría en el sector de servicios, un 86%", ha detallado, añadiendo que el 61,8% de los nuevos contratados tienen al menos la educación secundaria (bachillerato o FP medio).

Asimismo, ha recalcado que Menorca registró 1.404 nuevos afiliados en octubre, lo que supone un 4,6% de mejora respecto del mismo mes del año pasado.

El responsable autonómico ha indicado que el sector de servicios consolida el impulso en el mercado laboral en octubre, con una subida del 2,7% y con 507.686 afiliados de media.

Por otro lado, el gasto turístico de los diez primeros meses llega a los 22.707 millones de euros (+4,8%), con Menorca liderando el incremento porcentual con un aumento del 7,6%, muy por encima de las Pitiusas (+5,1%) y Mallorca (+4,4%).

También sube el gasto por persona y día (199 euros) y consigue un nuevo máximo. Por islas, las Pitiusas logran los 225 euros, Mallorca los 197 euros y Menorca los 171 euros.

El gasto diario de los turistas (+5,1%) se incrementa más que el número de turistas (+1,8%) y de pernoctaciones (-0,3%), lo cual certifica para Barceló que "se está consiguiendo crecer más en valor que en volumen".

La carga demográfica media sube en Baleares a pesar de mostrar bajadas en diferentes meses, con un crecimiento medio del 0,3% hasta septiembre y 1.863 miles de personas como máxima carga demográfica diaria el 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, la hostelería y las actividades profesionales impulsan la facturación, con una subida del 7,6% hasta septiembre, muy por encima de la media española, del 4,7%.

Además, los bienes de consumo, los intermedios y la energía impulsan la producción industrial (+4,3%), una tasa también superior a la media española (+1,1%).

Respecto al comercio exterior, se ha generado un superávit de 621 millones de euros, mientras que el 'comercio interior' ha registrado un saldo negativo de 4.304 millones de euros, hecho que indica un cambio geográfico de los proveedores de bienes.

El vicepresidente ha mostrado su preocupación por el hecho que Baleares presente una de las tasas de inflación más elevadas de España, con un 3,6% en octubre frente al 3,1% de media nacional.

Asimismo, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta los componentes más volátiles, como por ejemplo alimentos frescos, bienes y servicios energéticos- repunta hasta el 3% en las Islas, alejado del 2,5% de España.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN MENORCA

El conseller de Economía, Hacienda e innovación ha subrayado que "la diversificación económica de Menorca es mayor que en el resto de islas y esto es un valor añadido".

En esta línea, ha apuntado que Menorca combina un sector de servicios mayoritario (80% del VAB total), pero con una industria que se mantiene fuerte (8,6%) gracias al calzado, la alimentación, la madera o la bisutería, y un sector primario "modesto pero también presente".

"Esta estructura repercute en varios ámbitos: menos dependencia de la estacionalidad turística y cierta resiliencia ante crisis ligadas al turismo, como la Covid-19; menor volatilidad en la ocupación gracias al peso relativamente más grande de la afiliación industrial, y un tejido empresarial más diversificado, capaz de mantener cierta capacidad exportadora y de innovación", ha asegurado.

Costa ha presentado un estudio estructural de los últimos 20 años de la isla elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística, que certifica que la estructura productiva en Menorca es singular dentro de Baleares.

Así, la terciarización del sistema productivo ha sido menor (80%) y más equilibrada que en las otras islas (87%), a pesar de que también domina la estructura sectorial.

Además, el sector industrial mantiene un peso relevante en la actualidad, tanto en cuanto al VAB como en el parque empresarial y el empleo.

De hecho, el 20% de la estructura productiva de Menorca está diversificada entre el sector agrícola, el industrial y la construcción.

Concretamente, el peso del sector industrial en Menorca (8,6%) duplica el de Mallorca (4,6%) y el de las Pitiusas (3,2%).

"El VAB real de Menorca ha llegado a un máximo de 1.261 millones de euros desde 2008, con un fuerte impulso del sector de servicios con la salida de la Covid", ha explicado la directora general de Economía y Estadística.

Según ha destacado el peso del parque empresarial industrial respecto al total es más robusto en Menorca (5,9%) que en el resto de islas (4,4%), a pesar de que pierde peso desde 2012, dos puntos porcentuales.

"El parque industrial lo conforman 474 empresas, un 13,7% menos que en 2012, frente al 2,5% del total de Baleares", ha señalado.

Lo mismo sucede con el peso de las personas ocupadas en la industria, que representa el 9,1%, 3,7 p.p. más que en el conjunto de Baleares (5,4%), a pesar de que pierde peso (3,6 p.p desde 2013).

Este sector da empleo a 3.226 personas afiliadas, a pesar de que se han reducido un 5% desde 2013, en comparación con el aumento del 23,7% en Baleares.

Por otro lado, la evolución de la población desde 2002 muestra un crecimiento menos intenso (36%) que el del conjunto balear (42%), pero superior al de España (17%) y la UE (5%).

"Esto se explica por una estructura productiva más diversificada y menos dependiente de la intensidad turística", ha explicado Barceló, quien ha considerado que este hecho "ha permitido una adaptación más gestionable de los impactos sobre las infraestructuras, el mercado laboral, el medio ambiente, etc".

El PIB per cápita de Menorca (26.000 euros) está 8.100 euros por debajo de la media balear (34.100 euros) y del resto de islas y territorios comparados. También se sitúa 10.000 euros por debajo de la media europea.

Esto se explica porque el PIB creció entre el 2000 y el 2022 en Menorca un 36,8%, una tasa inferior a la media balear (51,6%), de España (76,5%) y de la UE (95,6%), arrastrando el PIB per cápita a la baja.

Asimismo, Menorca registra un índice de productividad de 93 (UE=100), muy parecido a la media balear (95) y por encima de España (88).

Entre el 2000 y el 2022, la productividad en Menorca ha pasado de 94 a 93, una ligera bajada similar a la del resto de territorios baleares y de España.