La 4ª edición del Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo congregará a más de 800 deportistas este sábado

Presentación de la 4ª edición del Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo en Can Oms. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Can Oms ha acogido este lunes el acto de presentación de la cuarta edición del Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo, en el que se prevé la participación de más de 800 contendientes durante este sábado en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

El acto ha contado con la participación del primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, el director general de Deportes, David Salom, y el presidente del Club Taekwondo Palma y director técnico del torneo, Antonio Navas.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha apuntado que en esta nueva edición el torneo vuelve a contar con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte, al reafirmar así el compromiso de Cort con la promoción de la actividad física y el deporte de élite.

Este año, la competición reunirá a más de 800 deportistas procedentes de todas las comunidades autónomas y de hasta siete países diferentes, para convertir Palma en un punto de encuentro para taekwondistas de todas las edades y niveles. En concreto, las categorías que se disputarán incluyen infantiles, cadetes, júniors, seniors y para-taekwondo.

Durante la presentación, Javier Bonet ha destacado la importancia de estos eventos para la ciudad y ha agradecido la presencia de la Federación de Taekwondo de Baleares, los clubes, deportistas y patrocinadores que hacen posible esta cita deportiva.

"El Ayuntamiento de Palma tiene como objetivo apoyar firmemente al deporte, no solo como actividad física, sino también como una herramienta fundamental para la formación de valores esenciales como disciplina, respeto, inclusión, esfuerzo y trabajo en equipo", ha afirmado el regidor.

Bonet ha resaltado la labor del Club Taekwondo Palma, entidad organizadora de este evento, así como el papel de los clubes y centros de tecnificación, que son "clave para el desarrollo de los deportistas locales, para que puedan crecer, competir y alcanzar la excelencia".

Finalmente, Navas ha expresado su satisfacción por el crecimiento continuo del Open y ha valorado positivamente la labor de la entidad en la promoción de este deporte en la ciudad. Al acto también han asistido el director general de Deportes del Govern, Joan Antoni Ramonell, y la secretaria de la Federación Balear de Taekwondo, Catalina Enseñat.