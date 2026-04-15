El edificio histórico de Cecili Metel será la sede de la Agencia de Salud Pública y acogerá un centro de vacunación

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto de colocación de la primera piedra de las obras del edificio histórico de Cecili Metel. - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El edificio histórico de la calle Cecili Metel de Palma será la sede de la Agencia de Salud Pública de Baleares y acogerá un centro de vacunación y de refrigeración de vacunas.

Lo ha anunciado este miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el acto de colocación de la primera piedra de las obras, que costarán 12,5 millones de euros y previsiblemente finalizarán a finales de 2027.

El inmueble, que fue construido en 1936, albergará la futura Agencia de Salud Pública de Baleares, un centro de vacunación, un espacio se refrigeración de vacunas y alrededor de un centenar de trabajadores de la Conselleria de Salud.

También se rehabilitarán los antiguos jardines, donde se plantarán nuevas especies endémicas, para que se conviertan en un espacio verde abierto a la ciudadanía.