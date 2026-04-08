Educación abre una investigación a un centro de FP de Llucmajor por supuesto acoso laboral

Archivo - Una persona trabaja con una libreta. - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN - Archivo

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades abrirá una investigación en el CIFP Pere de Son Gall de Llucmajor por un supuesto caso de acoso laboral.

Fuentes del departamento han explicado a Europa Press que el área tiene previsto emprender una evaluación psicosocial del centro a raíz de un informe de riesgos laborales.

Las mismas fuentes han explicado que se han activado los protocolos habituales para esclarecer las circunstancias que han motivado algunas denuncias.

Según ha publicado este miércoles 'Diario de Mallorca', la evaluación se producirá tras varias quejas y un informe que relaciona un cuadro patológico de un docente con el ambiente laboral.