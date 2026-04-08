Educación esperará al informe de Prevención de Riesgos Laborales para actuar ante el caso de acoso CIFP Pere de Son Gall

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer. - EUROPA PRESS

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha indicado que aguardará al dictamen del servicio de Prevención de Riesgos Laborales para dar los siguientes pasos ante el posible caso de acoso laboral en el centro de FP Pere de Son Gall.

Así lo ha avanzado el conseller del ramo, Antoni Vera, a quien han preguntado en rueda de prensa por este incidente del que ha informado 'Diario de Mallorca', por el que, supuestamente, un docente habría cogido una baja por ansiedad debido a las presiones de la dirección del centro, por desacuerdos con las calificaciones de algunos alumnos.

Vera ha defendido que los protocolos de la Conselleria en estos casos "funcionan", por lo que ha señalado que si el informe de Prevención de Riesgos Laborales recomienda la elaboración de otro informe psicosocial de todo el claustro educativo, se hará.

Con este otro documento, ha argumentado que los facultativos serán quienes les marquen si tiene que actuar la Inspección Educativa. Por este motivo, el conseller ha recalcado que protocolos "son los que hay" y ha expresado su "máximo respeto" a Prevención de Riesgos Laborales e Inspección Educativa que son los encargados de actuar ante "cualquier sospecha".

Así, ha subrayado que una vez se haya determinado si se tiene que hacer este informe psicosocial, posteriormente será cuando se decida si se tienen que "tomar más medidas o no".