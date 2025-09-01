PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha adjudicado el 84% de las plazas de sustitución de docentes en el primer trámite de septiembre, que se ha cerrado este lunes.

En total, se han adjudicado 848 plazas de las 1.011 disponibles en esta primera convocatoria en Baleares. Por islas, de las 710 plazas disponibles en Mallorca se ha cubierto el 89%, en Menorca se ha adjudicado el 79% de las 101 plazas disponibles, en Ibiza el 71% de las 176 plazas disponibles y en Formentera el 60% de las 24 plazas disponibles.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que estas adjudicaciones se suman a las ya realizadas durante los dos trámites de verano, en los que se cubrió el 98% de las plazas vacantes.

A partir de mañana, la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados abrirá el primer trámite urgente del mes de septiembre, en el que se publicarán las 165 plazas que han quedado sin adjudicar este lunes, junto con las nuevas sustituciones registradas durante la jornada.

Debido a un error informático, la Dirección General ha invalidado la primera adjudicación de sustituciones de este mediodía, tras detectar algunas incidencias en el proceso. A continuación, se ha repetido la adjudicación y se ha enviado un correo electrónico a los docentes interinos participantes, para informarles de la nueva plaza asignada de forma definitiva.