MÉS critica el "desprecio" del Govern a los docentes tras anular el proceso de adjudicación de plaza a los interinos

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reprochado el "desprecio" del Govern a la labor de los docentes por la anulación del proceso de adjudicación de plaza de sustitución a los interinos.

La formación ecosoberanista ha exigido responsabilidades políticas a la Conselleria de Educación y Universidades después de que este lunes "se hayan publicado hasta tres listas y se hayan anulado dos", en este proceso de asignación de plazas al "detectarse irregularidades", según ha explicado MÉS per Mallorca en una nota de prensa.

En ese sentido, han apuntado que estos profesores interinos tienen que empezar este martes y hasta las 18.14 horas del lunes "no han sabido qué plaza se les adjudica", con el añadido de que "algunos tienen que trasladarse de isla". "De hecho, la lista definitiva se ha dado por válida a las 18.30 horas", han afirmado.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha apuntado que es un "desbarajuste" y ha recordado que ya alertó el 19 de agosto que "esto podía pasar".

Entonces la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados tuvo que publicar una nueva resolución de adjudicación de plazas de docentes interinos, al anular la del 7 de agosto, que había sido firmada antes de que se acabara el plazo de presentación de reclamaciones.

"Estos docentes se han incorporado este lunes pero los que tenían que conocer su destino este 1 de septiembre a las 10.00 horas para empezar el martes y que harán sustituciones, viven en la incertidumbre de si la última lista publicada será la definitiva", ha recriminado.

Así, ha asegurado que "no se trata de un error puntual", sino de una serie de "irregularidades" que protagoniza esta Dirección General.