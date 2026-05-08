Educación convoca plazas de directores y asesores de los centros de profesorado

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado dos convocatorias destinadas a reforzar la estructura y el funcionamiento de los centros de profesorado mediante la provisión, en régimen de comisión de servicios, de plazas de dirección y de asesoría de formación permanente.

Con estas convocatorias, junto con las realizadas en los dos años anteriores, por primera vez todas las plazas de los centros de profesorado habrán sido otorgadas mediante un concurso de méritos, según han indicado en un comunicado.

Por un lado, se ha aprobado la convocatoria para cubrir las plazas de director del Centro de Profesorado de Formentera y del recientemente creado Centro de Profesorado de Mallorca.

El proceso de selección se lleva a cabo mediante concurso público de méritos e incluye la evaluación del currículum profesional, la presentación de un proyecto y una entrevista personal.

El nombramiento de los directores será inicialmente por un período de dos años, con la posibilidad de renovación condicionada a una evaluación positiva de la labor desarrollada.

Una vez finalizado este segundo nombramiento, se llevará a cabo una nueva evaluación que, si es positiva, permitirá la prórroga de la comisión de servicios por cuatro años más.

Por otro lado, la Conselleria también ha convocado plazas de asesores de formación permanente en los centros de profesorado y en sus subsedes.

En total, se convocan 16 plazas en el Centro de Profesorado de Mallorca, distribuidas entre la sede de Palma y las subsedes de Inca, Manacor y Calvià, así como seis nuevas plazas en los centros de profesorado de Eivissa, Formentera y Menorca.

El proceso de selección de los asesores también se basa en un concurso de méritos con una segunda fase de valoración de un proyecto y una entrevista, con el objetivo de seleccionar profesionales con experiencia docente y un perfil adecuado a las necesidades formativas de los centros educativos.

El plazo de presentación de ambas convocatorias finaliza el próximo martes 12 de mayo.

Con estas dos convocatorias, la Conselleria consolida la nueva organización de los centros de profesorado y, especialmente, el despliegue del Centro de Profesorado de Mallorca, creado recientemente con una estructura territorial que garantiza la proximidad a los centros educativos.

El objetivo es asegurar una oferta de formación permanente de calidad, adaptada a las necesidades reales del profesorado y alineada con los retos educativos actuales de las Islas.