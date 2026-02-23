Educación convoca a los sindicatos de la concertada para incorporar nuevas condiciones laborales

Reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada - CAIB

La Conselleria de Educación y Universidades ha convocado la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada para este próximo jueves, a la que acudirán los sindicatos, para revisar el acuerdo marco e incorporar nuevas condiciones laborales a partir del curso 2026-2027.

Esta convocatoria, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, se enmarca en su compromiso de continuar avanzando en la mejora de condiciones laborales del personal docente de la enseñanza concertada.

El departamento que dirige el conseller Antoni Vera ha recordado que durante la presente legislatura ya se han aplicado medidas como el incremento de las cuantías de los sexenios, que supone una dotación adicional de 3 millones de euros; la aprobación de la subida salarial del 2,5 % para el personal docente de los centros concertados y cooperativistas; o el acuerdo para hacer efectivo el retorno del 2,9 % correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, con un impacto estimado de 15 millones de euros en dos anualidades.

Asimismo, se han impulsado otras actuaciones incluidas en el seguimiento del acuerdo marco como la reducción de la carga lectiva a un máximo de 23 horas semanales, el inicio de nuevos pagos vinculados a la antigüedad y la formación (sexenios), la disminución progresiva de las ratios en educación infantil, la mejora de la dotación de orientación educativa y el incremento de los recursos destinados a la atención a la diversidad en los centres concertados de las Illes Balears.