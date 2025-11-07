Educación convocará ayudas para la movilidad de investigadores por importe de 500.000 euros

Archivo - Un investigador en un laboratorio - CONSELLERIA M.A.A.P. - Archivo

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a efectuar el pago anticipado del 50 por ciento de las ayudas de la convocatoria 2025-2028 para la movilidad del personal investigador.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada tras el Consell de Govern, así se permite que los beneficiarios dispongan de recursos para cubrir los gastos iniciales de desplazamiento y estancia, sin necesidad de presentar aval bancario.

El 50 por ciento restante se abonará una vez justificada la realización de la actividad subvencionada en los términos previstos en la convocatoria.

Las ayudas, con un importe máximo de 500.000 euros, están destinadas a facilitar estancias en universidades, laboratorios y centros de investigación fuera de Baleares, tanto nacionales como internacionales.

El objetivo es reforzar la capacitación científica, impulsar la internacionalización de los proyectos de I+D y fomentar la colaboración con grupos de excelencia.

Desde el Govern han resaltado que, a diferencia de convocatorias anteriores dirigidas únicamente a contratados predoctorales, esta convocatoria va dirigida a todo el personal investigador del ecosistema científico de las Islas.

Así, la iniciativa beneficia especialmente al profesorado ayudante doctor de la UIB, puesto que dichas estancias permiten conseguir parte de los méritos necesarios para obtener la acreditación como profesorado permanente.

También en materia educativa, el Consell de Govern ha autorizado un gasto de algo más de un millón de euros para realizar una aportación extraordinaria a UIB para cubrir el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal docente e investigador, personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

Esta medida se adopta en aplicación de lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025 por el que se aprueba este incremento, en aplicación de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

La medida no estaba cubierta por la transferencia nominativa corriente del año 2025 prevista en el contrato programa que regula la financiación plurianual de la UIB en el periodo 2023-2026 y, de este modo, se garantiza que la UIB pueda cumplir con las obligaciones salariales derivadas de la normativa estatal sin comprometer su presupuesto ordinario.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico da respuesta a la petición formal de la UIB y asegura que el personal al servicio de la institución reciba el incremento retributivo establecido por ley, reafirmando así su voluntad de mantener un modelo de financiación "estable y suficiente" para la universidad.