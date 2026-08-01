Educación destinó cerca de 600.000 euros en obras de mejora en los centros educativos de Palma durante el último curso

Patio nuevo en el CEIP Rei Jaume I - CAIB

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha ejecutado durante el curso 2025-2026 un conjunto de actuaciones de mejora, adecuación y mantenimiento en los centros educativos del municipio de Palma por un importe de 591.000 euros.

Las intervenciones han permitido adaptar espacios educativos a nuevas necesidades, reforzar la seguridad de las instalaciones, ampliar sus servicios y llevar a cabo actuaciones de conservación y mantenimiento en los centros.

Según ha subrayado la Conselleria en una nota de prensa, las estas actuaciones no incluyen las obras mayores, que contemplan la creación de nuevos centros, ampliaciones de centros o grandes reformas parciales o integrales de los espacios educativos.

Entre las obras más destacadas se encuentran la adecuación para incorporar plazas del primer ciclo de educación infantil en los CEIP Sa Indioteria, Miquel Porcel y Miquel Costa i Llobera; la dotación de un aula nueva en el CEE Son Ferriol; la adecuación de espacios adicionales en el CEIPIESO Gabriel Vallseca; y la instalación de equipamiento de cátering en el CEIP Tramuntana.

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) también ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora estructural y de seguridad en institutos como el IES Joan Alcover, el IES Politècnic, el IES Ses Estacions o el IES Joan Maria Thomàs.

Además, se han ejecutado trabajos relacionados con la digitalización y las infraestructuras tecnológicas, la climatización, la renovación de carpinterías, la reparación de cubiertas, la instalación de sistemas de control de acceso y la adecuación de patios y espacios exteriores, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y de trabajo del alumnado y del personal docente.