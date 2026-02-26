Escolarización curso 2026/2027 en Baleares: fechas y novedades

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos el primer día de inicio del curso escolar- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado el proceso de escolarización para el curso 2026/2026 que incluye novedades, la más destacada la implantación de la zona única en casi todos los municipios de Mallorca y Menorca.

Las solicitudes y matriculas se harán por vía telemática, aunque se mantiene el apoyo presencial para aquellas familias que lo necesiten.

En cuanto al primer ciclo de infantil, la nueva orden recoge la posibilidad de admitir a niños no nacidos con criterios claros y adaptados a los permisos de maternidad y paternidad, la regulación de renuncias y listas de espera, y la flexibilidad en la organización de las aulas.

FECHAS DEL PROCESO

El proceso de escolarización comenzará el 26 de marzo con la adscripción de primaria, secundaria, educación especial y bachillerato. Las fechas para cada etapa quedan de la siguiente manera:

- Etapa 0-3: presentación de solicitudes de plaza del 13 al 21 de abril y la matrícula del 1 al 12 de junio.

- Segunda etapa de educación infantil: presentación de solicitudes del 4 al 14 de mayo y matrícula del 22 al 26 de junio.

- Primaria y educación especial: presentación de solicitudes del 4 al 14 de mayo y matrícula y matrícula del 22 al 29 de junio.

-ESO: presentación de solicitudes será del 4 al 14 de mayo y matrícula del 25 de junio al 1 de julio.

-Bachillerato: presentación de solicitudes tendrá lugar del 19 al 25 de junio y la matricula del 16 al 20 de julio.

ZONA ÚNICA

El modelo territorial se transforma con la incorporación de la localidad como unidad básica de admisión, abandonando el antiguo sistema de zonas. Esta zona única se establece en Mallorca y Menorca, mientras que en Eivissa se mantienen las zonas por "cuestiones técnicas".

En Mallorca se aplica la zona unidad de admisión en todos los municipios con excepción de Calvià, Andratx, Selva y Santa Margalida, mientras que en Menorca, en todos menos en Maó.

Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo cuando existen distancias importantes, escuelas unitarias o es necesario garantizar un buen reparto del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE)- la Conselleria mantiene o ajusta las zonificaciones existentes según criterios técnicos.

Así, cada territorio puede contar con la solución que mejor se adapta a su realidad y a las necesidades de las familias y de los centros. Estas zonificaciones se detallarán en la resolución de escolarización que se publicará cada año antes del inicio del proceso. La resolución de este año se publicará el próximo jueves.

NUEVAS ADSCRIPCIONES

La resolución de escolarización también recogerá las nuevas adscripciones previstas para el curso 2026-2027. El conseller ha destacado la del CEIPIESO Gabriel Vallseca de Palma al IES Josep Sureda i Blanes.

Esta nueva adscripción responde a la primera promoción de alumnado que finaliza los estudios de ESO después de que se implantaran los estudios de secundaria en el CEIP para evitar el abandono escolar.

Las nuevas adscripciones serán del CEIP de Call Vermell de Campos al IES Damià Huguet de Campos; CEIP Tramuntana de Palma y CEIP Mestre Colom de Bunyola a los IES Joan Maria Thomàs, Josep Maria Llompart, Madina Mayurqa y Son Pacs; CEIP Nou de Can Picafort al IES Santa Margalida; y CC l'Assumpció de Binissalem al CC La Salle de Inca.