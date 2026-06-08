Educación inicia la revisión del decreto de mínimos y prepara un nuevo decreto de comedores de 0-3

Reunión de la mesa de participación del ciclo 0-3. - CAIB

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades iniciará la revisión del decreto de mínimos de los centros educativos, está preparando un nuevo decreto de comedores para el primer ciclo de educación infantil y ha encargado un informe para conocer el estado de todos los centros públicos de 0-3 años e iniciar los trámites para que el Govern pueda asumir progresivamente su gestión.

Son las principales novedades que el conseller del ramo, Antoni Vera, y la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, han presentado en la Mesa de participación del Sector del primer ciclo de infantil.

Según ha trasladado la Conselleria en un comunicado, en relación al decreto de mínimos, el objetivo es tramitar esta actualización a lo largo del próximo curso para que pueda entrar en vigor en el curso 2027-2028.

Sobre los comedores, la Conselleria está trabajando en la tramitación del nuevo decreto y se prevé disponer de un primer borrador durante el mes de julio, que incorporará mejoras tanto en el horario del servicio como en la actividad educativa vinculada al comedor. La voluntad es agilizar su tramitación para que pueda entrar en vigor durante el curso 2026-2027.

En el transcurso de la Mesa, el conseller también ha informado del encargo de un informe externo para conocer con detalle el estado de todos los centros públicos de 0-3 años de las Islas. Este diagnóstico permitirá iniciar los trámites para que el Govern pueda asumir progresivamente la gestión de estos centros.

La reunión también ha servido, según ha informado la Conselleria, para poner en valor la apuesta estratégica del Govern por la etapa 0-3.

GRATUIDAD DEL CICLO

La Conselleria ha recordado que a principios de legislatura se implementó la gratuidad de todo el ciclo, una medida clave para favorecer la conciliación familiar y garantizar la igualdad de oportunidades.

En esta línea, para el curso 2026-2027 se prevé alcanzar las 15.300 plazas, en el marco del objetivo de avanzar hacia la universalización del primer ciclo de educación infantil, con acceso equitativo para todas las familias.

Paralelamente, la Conselleria refuerza la creación y consolidación de plazas públicas, especialmente aquellas gestionadas directamente por el Govern.