Educación interviene de urgencia en el grupo de escaleras cerrado por seguridad en el IES Joan Alcover de Palma

Educación interviene de urgencia en un grupo de escaleras cerrado por seguridad en un instituto de Palma. - CAIB

PALMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha activado una intervención de emergencia en el núcleo de escaleras que el lunes fue clausurado por motivos de seguridad en el IES Joan Alcover de Palma.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha visitado este miércoles el centro y ha explicado que técnicos del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), junto con un estructurista, se han desplazado al centro para evaluar la situación y determinar las actuaciones necesarias.

Según ha adelantado, las obras de mejora del núcleo de escaleras comenzarán este mes de febrero, con el objetivo de restablecer la normalidad con la máxima celeridad.

Vera ha subrayado que la seguridad de los alumnos y de los profesionales es la prioridad absoluta de la Conselleria. En este sentido, ha recordado que la situación actual es consecuencia de la falta de mantenimiento acumulada durante años, especialmente en los centros de Palma e Ibiza, lo que ha derivado en un progresivo deterioro de los edificios educativos.

El conseller ha remarcado que, paralelamente al despliegue del Plan de Infraestructuras Educativas la Conselleria trabaja también en actuaciones específicas de mejora y reparación para garantizar que todos los centros educativos dispongan de condiciones óptimas y seguras.