Educación invierte 165.000 euros en la renovación de los equipos de climatización del IES Porto Cristo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación el proyecto de renovación de las unidades exteriores de climatización del IES Porto Cristo, Manacor, con un presupuesto de 165.536 euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta actuación responde a la necesidad de renovar algunos de los equipos que han llegado al final de su vida útil.

El proyecto planea instalar nuevas unidades de climatización con las mismas características que el equipo actual, además de la mejora de aislamiento térmico de las tuberías situadas en la cubierta. También se prevé intervenir en los elementos de control y bombeo de los circuitos de distribución en caso de que sean irreparables.

Todos los equipos y materiales cumplirán con los estándares de eficiencia energética y con la normativa medioambiental vigente.

El plazo de ejecución del proyecto es de cinco meses, y está previsto para el primer y segundo trimestre de 2026.