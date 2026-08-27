Educación invierte durante el curso 2025-2026 más de 620.000 euros en obras menores en la Part Forana de Mallorca

Archivo - Una clase en un colegio vacía. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades, a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), ha invertido durante el curso 2025-2026 un total de 624.641 euros en actuaciones de obra menor en centros educativos de la Part Forana de Mallorca.

La inversión se ha destinado a trabajos de mantenimiento, reforma, adaptación y mejora de las infraestructuras educativas, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Entre las actuaciones más destacadas figura la reparación del revestimiento del voladizo y del canalón del IES Calvià, con una inversión de 47.502 euros, así como la reparación de los pretiles de la cubierta y la sustitución de una puerta interior en el CEIP Mestre Pere Garau de Son Macià, con un presupuesto de 23.309 euros.

También destaca la reparación de goteras, del falso techo del vestíbulo y el repaso de tejas de la cubierta del IES Can Peu Blanc, con un presupuesto de 23.724 euros. En el mismo centro se ha reformado la sala de calderas, actuación que ha supuesto una inversión de 48.033 euros.

En el Ceipieeso Son Basca, también en sa Pobla, se ha retirado y sustituido el falso techo de los pasillos y se han renovado las luminarias de emergencia, destinándose a esta última actuación un total de 34.060 euros.

En Sóller se llevó a cabo la reparación de los voladizos del IES Guillem Colom Casasnoves, una actuación con un presupuesto de 44.579 euros, mientras que en Valldemossa se reparó una grieta en el revestimiento de piedra de la fachada del CEIP Nicolau Calafat, con una inversión de 44.460 euros.

También han sido importantes las intervenciones para resolver problemas estructurales y derivados de las inclemencias meteorológicas. Es el caso de la subsanación de patologías en la cubierta del IES S'Arenal, en Llucmajor, con una inversión de 38.486 euros, y de la reparación de los desperfectos ocasionados por las lluvias intensas en el CEIP Sa Marina de Llucmajor, que asciende a 48.157 euros.

CLIMATIZACIÓN

La Conselleria, por otra parte, continúa realizando esfuerzos para climatizar los espacios educativos de los centros. Es el caso del IES Sineu, donde se ha llevado a cabo la sustitución de fancoils por un valor cercano a los 20.000 euros, y del Ceipieem Simó Ballester, en el que se ha modificado la instalación de climatización del edificio de Educación Infantil en una actuación que ha costado cerca de 11.000 euros.

Por último, entre las actuaciones más relevantes destaca el apuntalamiento provisional de los forjados del porche y la realización de catas en el CEIP Rei Jaume III de Llucmajor, con una inversión de 21.025 euros, destinada a garantizar la seguridad y evaluar el estado de la estructura del edificio, y el suministro, montaje y puesta en servicio de maquinaria de catering en el nuevo CEIP de Can Picafort, que ha costado 17.365 euros.

Además de estas intervenciones, se han ejecutado numerosas actuaciones de menor dimensión repartidas por municipios como Ariany, Bunyola, Capdepera, Esporles, Fornalutx, Inca, Manacor, Pollença, Santanyí, Selva, Sineu, Santa Margalida, Montuïri o Felanitx.

Las obras incluyen mejoras en instalaciones eléctricas y de comunicaciones, climatización, calefacción, accesibilidad, protección contra incendios, reparaciones de cubiertas, sustitución de elementos deteriorados y adecuación de espacios para mejorar el confort y la funcionalidad de los centros educativos.