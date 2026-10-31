Educación ofrece 100 plazas para habilitar a profesionales como asesores y evaluadores de competencias profesionales

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en marcha un curso de formación específica con 100 plazas para habilitar a profesionales como asesores y evaluadores de competencias profesionales.

Este curso responde la elevada demanda de participación en los procedimientos de acreditación de estándares de competencias profesionales convocados o previstos en Baleares, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

La iniciativa, a través del Instituto de las Cualificaciones Profesionales de Baleares (Iqpib), se dirige a profesionales de siete familias del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales: Comercio y Marketing (COM), Electricidad y Electrónica (ELE), Hostelería y Turismo (HOT), Imagen Personal (IMP), Informática y Comunicaciones (IFC), Instalación y Mantenimiento (IMA) y Seguridad y Medio Ambiente (SEA).

Con esta formación, se pretende ampliar el número de profesionales habilitados residentes en las Islas para dar respuesta a las necesidades de los procedimientos de acreditación.

Al mismo tiempo, se contribuye a reconocer oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o por vías no formales e informales, y se facilita que las personas interesadas obtengan la acreditación correspondiente.

Una vez superado el curso, los participantes quedarán habilitados para ejercer las funciones de asesoramiento y evaluación en los procedimientos de acreditación de las competencias profesionales correspondientes a las cualificaciones para las que hayan obtenido la habilitación.

La convocatoria abarca 27 cualificaciones profesionales de diferentes niveles, distribuidas entre las siete familias mencionadas.

Estas cualificaciones incluyen ámbitos tan diversos como las actividades de venta, la atención al cliente, las instalaciones eléctricas, la gestión de alojamientos y los servicios turísticos, los tratamientos estéticos, los sistemas informáticos, las instalaciones térmicas y la prevención de riesgos laborales, entre otros.

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN

Para participar en el curso, es necesario ser un profesional experto asalariado y acreditar un mínimo de cuatro años de experiencia laboral relacionada con alguna de las cualificaciones profesionales incluidas en la convocatoria. Además, es indispensable estar empadronado en Baleares.

Las solicitudes de inscripción se pueden presentar del 2 al 8 de noviembre mediante el trámite telemático disponible en la página web del Iqpib y adjuntar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos.

La formación se llevará a cabo en una única sesión presencial, programada para el 26 de noviembre, de 09.00 a 13.00 horas, en la sede de la Conselleria.