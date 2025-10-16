Educación ofrece más de 500 becas Erasmus+ a estudiantes y profesores de FP y Enseñanzas Artísticas

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ofrece, durante el curso 2025-2026, más de 500 becas Erasmus+ dirigidas a estudiantes y profesores de FP y Enseñanzas Artísticas, a través del proyecto 'Erasmus+ KA121-VET EuroFP Balears 9', en el que participan 55 centros educativos públicos y concertados de las cuatro islas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, los destinatarios de estas movilidades son el alumnado y el profesorado de formación profesional de los grados de nivel básico y medio, y de los certificados de profesionalidad de los niveles 1, 2 y 3.

Estas becas incluyen prácticas en empresas para estudiantes -de entre dos semanas y un año-, periodos de observación, estancias formativas en empresas para profesores -de entre dos días y dos meses-, periodos de docencia y cursos de formación para docentes, movilidades entrantes de especialistas y formadores extranjeros, participación en concursos de competencias profesionales, visitas preparatorias y acompañamiento de estudiantes.

Las movilidades están financiadas íntegramente con fondos europeos gracias al proyecto 'EuroFP Balears 9', presentado por la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa a la convocatoria Erasmus+ de 2025, y que fue financiado por la Agencia Nacional Erasmus+ SEPIE con más de un millón de euros, cantidad que lo convierte en uno de los proyectos más importantes a nivel estatal en cuanto a financiación en el ámbito de la formación profesional.

Gracias al éxito de los proyectos EuroFP Balears, la Conselleria contribuye a alcanzar los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de internacionalización de la formación profesional, y ofrece oportunidades de desarrollo y mejora en este ámbito, tanto al alumnado, como al profesorado que participa.