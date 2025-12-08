Educación organiza un certamen escolar por los 150 años del poema 'Lo Pi de Formentor'

Archivo - Un alumno en una escuela. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades organiza el certamen 'Lo Pi de Formentor', dirigido a alumnos de ESO y de bachillerato y abierto a todos los centros educativos de Baleares como colofón del 'Any Costa i Llobera', que conmemora este año los 150 años de la publicación del poema del poeta mallorquín,

El certamen, que tendrá lugar en 2026, cuenta con las categorías de dibujo, para alumnos de 1º y 2º de ESO; narrativa, para alumnos de 3º y 4º de ESO; y poesía, para alumnos de 1º y 2º de bachillerato. Se repartirán premios en todas las categorías y también serán reconocidos los profesores colaboradores en las obras del alumnado.

Las bases del concurso se presentarán en los centros durante el próximo mes de enero para que conozcan los plazos de presentación de las obras, los requisitos de los textos y dibujos y los premios de cada categoría.

La celebración del 'Any Costa i Llobera', promovida por el Consell de Mallorca y el Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la literatura en la lengua propia del archipiélago.

La Conselleria, con este certamen, pretende ampliar la celebración a los centros educativos, transmitir a los más jóvenes el interés y el gusto por la literatura e invitar a todos a rendir homenaje a uno de los grandes poetas de las Islas.