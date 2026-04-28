Educación paga el complemento de carrera profesional a los equipos directivos de los Centros Integrados de FP. - CAIB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abona el complemento de carrera profesional a los equipos directivos de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) de Baleares, y da así respuesta a una reivindicación del colectivo.

Hasta ahora, los equipos directivos de los CIFP no percibían este complemento, a pesar de que sí lo cobraban el resto de equipos directivos de los centros educativos de la comunidad, según ha destacado el departamento en un comunicado.

Para poder percibir el complemento de carrera profesional, los miembros de los equipos directivos deberán haber ejercido un mínimo de cuatro años de mandato y haber sido evaluados de manera positiva.

El complemento se dirige a los directores, jefes de estudios, secretarios y jefes de estudios adjuntos de los CIFP que cumplan estas condiciones.

La medida supondrá un gasto total aproximado de 179.000 euros anuales, y el cobro se realizará con carácter retroactivo a partir de septiembre de 2024 para los profesionales que reúnan los requisitos establecidos.