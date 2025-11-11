Educación propone destinar 5 millones de euros anuales hasta 2028 para devolver el 2,9% a los docentes de la concertada

Reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de Baleares celebrada este martes. - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha propuesto destinar cerca de cinco millones de euros anuales hasta 2028 para hacer efectivo el pago del incremento salarial del 2,9% que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de la escuela concertada.

Así lo han trasladado este martes el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y el secretario general del departamento, Tomeu Riera, en la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de Baleares.

La propuesta, ha informado la Conselleria en un comunicado, incluye una calendarización progresiva del pago de los importes correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, así como los atrasos acumulados de 2023 y 2024.

El plan de pago propuesto contempla contempla el pago del 33% durante el primer semestre de 2026, con un desembolso estimado de 4,8 millones de euros, y de otro 33% durante el primer semestre de 2027, con una cantidad similar. El 34% restante, unos cinco millones de euros, se abonará en 2028.

La Conselleria ha expresado su voluntad de adelantar los pagos si la disponibilidad presupuestaria lo permite. Ahora los sindicatos y patronales deberán estudiar la propuesta, que se debatirá en la próxima sesión de la mesa.

En total, esta medida beneficiará a unos 5.000 docentes de los centros concertados Baleares, incluyendo también a los docentes jubilados afectados por la congelación salarial.

Este acuerdo se alinea con el que ya se está aplicando a los docentes de la enseñanza pública, que han comenzado a recibir la devolución del 2,9% en la nómina de septiembre en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Baleares (TSJIB).