Educación renueva el convenio con la ONCE para reforzar la atención al alumnado con discapacidad visual Baleares.

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades y la ONCE han firmado un nuevo convenio para reforzar la atención educativa del alumnado con discapacidad visual grave escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos de Baleares.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha firmado en nombre de la Conselleria el acuerdo, que da continuidad al trabajo del Equipo Especializado de Atención a la Discapacidad Visual (Eadivi), formado por profesionales de la Conselleria y de la ONCE, que trabajan conjuntamente para garantizar una educación inclusiva y de calidad.

Este equipo asesora a los centros en la adaptación curricular, el diseño de planes individualizados y la incorporación de técnicas y productos de apoyo, entre otras actuaciones. También ofrece formación a los profesionales y acompaña a las familias durante todo el proceso educativo.

La Conselleria mantiene la dotación de cinco maestros de apoyo itinerantes (tres en Mallorca, uno en Menorca y uno en Eivissa y Formentera), y asume los recursos materiales necesarios para el funcionamiento del equipo y para dotar a los centros de los instrumentos de apoyo específicos.

Por su parte, la ONCE aporta cuatro maestros especializados y un equipo multidisciplinar con instructores de tiflotecnología y braille, técnicos de rehabilitación, personal de trabajo social, psicólogo, especialista en sordoceguera y profesionales en adaptación de materiales, entre otros.

También pone a disposición servicios como la adaptación de recursos educativos, bibliotecas digitales, programas de rehabilitación y apoyo especializado.

El propósito es facilitar la plena participación y el desarrollo del alumnado con discapacidad visual, eliminar barreras de aprendizaje y ofrecer apoyos específicos en colaboración con los centros educativos y las familias.

El equipo también elabora un plan anual de actuación y una memoria que recogen las necesidades detectadas y el trabajo realizado.

El convenio tendrá vigencia hasta 2029, prorrogable hasta cuatro años más con el acuerdo de ambas partes. Este convenio entre la Conselleria y la ONCE funciona desde hace más de 20 años.