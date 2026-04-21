Educación saca a licitación la impermeabilización de la cubierta del IES Ramon Llull

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación la obra de impermeabilización de la cubierta plana del IES Ramon Llull, con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 97.000 euros.

El objetivo es reformar esta cubierta del instituto, impermeabilizándola con una doble lámina bituminosa de superficie autoprotegida para garantizar las condiciones mínimas de estanqueidad y funcionalidad, ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

La actuación responde a la degradación de la infraestructura, que presenta filtraciones del agua de lluvia en algunos puntos. Esto, a su vez, degrada el forjado situado debajo de esta lámina.

La Conselleria ha subrayado que esta obra se enmarca en las actuaciones que lleve a cabo para garantizar que los centros educativos se encuentren en "las mejores condiciones posibles".