Educación saca a licitación la redacción del proyecto para adecuar el antiguo edificio del CEIP Felip Bauçà

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación la redacción del proyecto para transformar el antiguo edificio del CEIP Felip Bauçà en un centro de Educación Infantil e incorporar espacios administrativos de la Conselleria.

El presupuesto de la licitación es de 66.000 euros y contempla un plazo de cinco meses para la redacción del proyecto, mientras que el coste inicial estimado de las obras es de 3,6 millones de euros, según ha informado la Conselleria.

El proyecto plantea una reorganización profunda del edificio para adaptarlo a las necesidades educativas de los niños de entre cero y seis años.

El anteproyecto propone situar las aulas de los dos ciclos de Educación Infantil en la planta baja, con espacios complementarios como la sala de actividades múltiples, zonas de manipulación de alimentos y baños para el profesorado.

La planta sótano se destinará a un gimnasio con almacenes y vestuarios, con mejoras en ventilación, iluminación y evacuación gracias a la creación del un patio inglés y un nuevo ascensor.

Igualmente, la primera planta acogerá los espacios de apoyo pedagógico, salas polivalentes y dependencias administrativas, incluyendo despachos, zonas de trabajo y un acceso independiente para el personal de la Conselleria.