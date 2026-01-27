Educación suspende de forma cautelar al director del CEPA de Son Canals ante los indicios de delito

Fachada del CEPA Son Canals. - CEPA SON CANALS

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha suspendido de forma cautelar y por un tiempo máximo de seis meses al director del Centro de Educación para Adultos (CEPA) de Son Canals al hallar indicios de delito.

Lo ha confirmado el conseller del ramo, Antoni Vera, al ser preguntado acerca de la suspensión del director del centro, adelantada por 'Diario de Mallorca', en una rueda de prensa celebrada la mañana de este martes.

El conseller ha recordado que tanto Inspección Educativa como la Policía Nacional recibieron sendas denuncias contra el director de Son Canals, tras lo que se abrió un procedimiento interno de información reservada.

El instructor del este procedimiento elaboró un documento en el que "se han estipulado una seria de posibles delitos" que Vera no ha concretado.

Ante esta situación, la Dirección General de Personal Docente ha decidido suspender de forma cautelar al director del centro por un periodo máximo de seis meses, a contar desde el pasado 1 de enero.

Durante este medio año, la Conselleria le abrirá un expediente disciplinario en el que el director podrá defenderse y, posteriormente, se proseguirá con el procedimiento administrativo que corresponda.

Según la información publicada, el expediente atribuye al director del CEPA una falta muy grave por supuestamente mantener relaciones impropias y extraacadémicas con el alumnado.