Las educadoras de las 'escoletes' dan el visto bueno a la huelga general y comenzarán a tramitar los permisos

Protesta de la las educadoras de las 'escoletes' en Palma.- EUROPA PRESS

PALMA, 10 (EUROPA PRESS)

Las educadoras de las 'escoletes' han dado su visto bueno a la huelga general prevista a partir del próximo 6 de octubre y próximamente comenzarán a tramitar los permisos necesarios.

Lo han decidido en una asamblea celebrada la tarde de este jueves, primer día del nuevo curso escolar, antes de una concentración en la plaza de Cort de Palma que ha reunido a alrededor de un centenar de personas.

Una de las coordinadoras de la Xarxa 0-3, Dolores Márquez, y la responsable de educación infantil de CCOO Baleares, Pepa Ramis, han explicado en declaraciones a Europa Press que la huelga, de salir adelante, tendrá lugar en todo el archipiélago.

Antes, el 18 de septiembre, está previsto que se encierren en varios centros de educación infantil --todavía está por determinar en cuántos-- con las familias y los alumnos para reivindicar diversas mejoras laborales a través de diferentes actividades.

"Queremos que se entienda por qué estamos haciendo todas estas manifestaciones, porque hay familias que no lo entienden y queremos hacer pedagogía con ellas y abrir las puertas para que todo el mundo pueda venir a los centros a darnos apoyo", ha dicho Márquez.

Entre ellas, como ya hace meses que los sindicatos y la Xarxa 0-3 han venido poniendo sobre la mesa, destacan la negociación de un convenio colectivo autonómico y la revisión del decreto de mínimos.

"Reclamamos lo mismo que reclamábamos antes del final del curso, que se revise el decreto de mínimos, que se revise el decreto de comedores, que haya un convenio colectivo para todo el personal de educación infantil... Seguimos en nuestra lucha", ha insistido la coordinadora de la Xarxa 0-3.

Sigue existiendo interlocución con la administración autonómica, ha aclarado Ramis, pero "no se ha dado ningún paso hacia adelante". El decreto para la equiparación del salario de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas con el de sus compañeras de otros centros, ratificado el miércoles por el pleno del Parlament, no es más que "un apaño con un colectivo muy pequeño".

"Seguimos teniendo seis tablas salariales completamente diferentes para el mismo trabajo en las diferentes islas. Según quién te contrata, cobras una cosa u otra pese a hacer el mismo trabajo", ha expuesto la sindicalista de CCOO.

CONCENTRACIÓN EN PALMA

Alrededor de un centenar de personas, buena parte de ellas vestidas con las ya habituales camisetas amarillas que caracterizan la protesta del sector, se han concentrado en la plaza de Cort de Palma.

Allí, en una protesta respaldada por los sindicatos CCOO, UGT y STEI y que ha sido respaldada por varios cargos del PSIB y de MÉS per Mallorca, han mostrado pancartas con lemas como 'Salarios dignos ya' y han proclamado consignas como "0-3 es educación".

La Xarxa 0-3 también había convocado pare este jueves una concentración en Ciutadella y otra en la ciudad de Eivissa.