El Parlament convalida el decreto para equiparar el salario de educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas

Archivo - Movilización de las educadoras de las 'escoletes' en Palma tras la jornada de huelga. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha ratificado el decreto educativo del Govern que incluía, entre otras medidas, la equiparación del salario de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas con el de sus compañeras de otros centros.

La convalidación ha salido adelante gracias a los 32 votos a favor de PP y Vox, los 21 votos en contra de PSIB y el Grupo Mixto, mientras que los cuatro diputados de MÉS per Mallorca se ha abstenido.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido que se trata de un decreto "necesario" para el sistema educativo y universitario pero que también mejorará, de manera "tangible", la vida de las educadoras.

Por eso, ha recalcado que el Govern cree que la dignificación de su trabajo "no podía seguir siendo una promesa" y se tenía que traducir en "medidas concretas" con "recursos".

"Este decreto completa y refuerza el primer ciclo de educación Infantil y permite avanzar en las condiciones sociolaborales de sus profesionales al corregir diferencias retributivas, que afectan a personas que desempeñan tareas equivalentes a las que se realiza en el servicio público", ha apuntado.

La normativa también regula el acceso de los profesionales sanitarios del IbSalut a la docencia en los centros universitarios, para garantizar que "los mejores sanitarios del presente" sean los docentes de los sanitarios del mañana.

La diputada del PP Ana Isabel Curtó ha justificado su voto a favor detrás de cada decreto hay "profesionales que sostienen cada día los servicios públicos" y se tiene que "reconocer su trabajo" con "estabilidad, seguridad y herramientas".

Asimismo, ha reivindicado la "transformación" que se está realizando en esta legislatura en la etapa de 0-3 años, que "ya no es una política complementaria" al ser "la primera etapa educativa" de los niños.

Por parte del PSIB, el diputado Àlex Pitaluga ha reprochado los salarios "bajos" y la "inestabilidad" que sufren las educadoras en función del tipo de gestión del centro, por eso ha resaltado la reivindicación de un convenio autonómico para el 0-3.

De este modo, ha planteado que este decreto se aprueba "sin una tabla salarial concreta", "no llegaría a todo el personal" de las 'escoletes' y simplemente sería un "complemento" para profesionales "mileuristas" con jornadas de 40 horas semanales.

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha advertido que el sector 0-3 se moviliza para garantizar unas condiciones "dignas", con rebaja de ratios, modificación del decreto de mínimos, una norma de comedor adaptada y mejora salarial de todas las trabajadoras, "no de unas cuantas como pretende hacer hoy el Govern".

En ese sentido, ha reprochado a Vera que, ante las protestas, se dedique a "poner tiritas" en las heridas "de según quien" y, como siempre, "de la concertada". Por eso ha rechazado este decreto porque, a su juicio, no acabará con las diferencias retributivas de las educadoras.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha sostenido que apoyan la convalidación del decreto por "responsabilidad" y por "sentido común". Igualmente, ha señalado que la norma llega "en el tiempo de descuento" pero con la justificación "innegable" porque el curso escolar "acaba de empezar".

"Las familias necesitan certidumbre y los profesionales soluciones inmediatas, no promesas vacías para dentro de dos años", ha argumentado.

La parlamentaria de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha recalcado que esta mejora de "algunas" trabajadoras se la han ganado tras "meses de reivindicaciones y huelgas". En ese sentido, ha resaltado que, pese a tener condiciones diferentes, han protestado porque "todas merecen la misma "dignidad", por lo que han conseguido que el Govern "se mueva".

La diputada ha reconocido que tienen una contradicción por la "mejora salarial" que plantea el Govern pero que "empiece por la concertada", ya que consolida un modelo educativo que "cada vez es más dependiente de la privada".

EQUIPARACIÓN DE LAS EDUCADORAS

El decreto ley tiene como objetivo completar el desarrollo del modelo de financiación del primer ciclo de educación infantil y mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales del sector.

Para ello, modifica el decreto ley que regula la gratuidad de la escolarización básica de 0 a 3 años y el sistema de sostenimiento con fondos públicos de los centros que imparten esta etapa educativa.

De este modo, a partir de enero de 2027 los maestros y los técnicos de educación infantil de los centros concertados de primer ciclo se incorporarán al sistema de pago delegado de nóminas.

Esto significa que la administración autonómica será la encargada de abonar las nóminas de estos trabajadores, aunque su relación contractual realmente sea con las empresas privadas que son titulares de los centros concertados, algo que hasta ahora se hacía en toda la educación concertada salvo en la etapa 0-3.

Además, el decreto ley crea el complemento de equiparación salarial, una nueva herramienta de financiación destinada a mejorar las retribuciones de los profesionales del sector sin necesidad de modificar el régimen laboral ni el convenio colectivo que les sea aplicable.

Esta medida contribuirá a reducir las diferencias salariales existentes entre trabajadores que desarrollen funciones equivalentes en centros sostenidos con fondos públicos.

COMPATIBILIDAD ENTRE LA MEDICINA Y LA DOCENCIA

Por otro lado, esta nueva normativa incluye también una modificación de la ley del sistema universitario de Baleares con el objetivo de consolidar la participación de los profesionales de los hospitales y los centros de salud en la docencia universitaria de los estudios de Ciencias de la Salud.

El texto prevé tres nuevas disposiciones adicionales que regulan el profesorado con plaza vinculada, la participación del personal asistencial en actividades docentes y el régimen de los convenios que articulan la colaboración entre las instituciones sanitarias y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

De esta forma, la norma permitirá vincular plazas asistenciales del IbSalut con diversas figuras de profesorado universitario, para reforzar la coordinación entre las funciones docentes y asistenciales, y favorecer una participación más estable de los profesionales clínicos en la formación universitaria. La UIB creará un complemento dirigido a estos profesionales.

También se regula la participación de aquellos profesionales sanitarios que colaboran en tareas como la supervisión de prácticas, la tutorización de estudiantes, los seminarios o las sesiones clínicas, reconociendo su contribución al proceso formativo manteniendo su relación con el IBSalut y percibiendo un complemento de colaboración docente.

Además, se define el contenido de los convenios de vinculación entre el Govern, el Servicio de Salud y la UIB, que tendrán que regular aspectos como las plazas vinculadas, las actividades docentes y asistenciales, los mecanismos de coordinación y los sistemas de seguimiento y compensación.