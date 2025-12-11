Las educadoras infantiles de Baleares cobran 1.000 euros menos de lo que necesitan para vivir dignamente, según CCOO

Archivo - Reivindicaciones de las trabajadoras de 'escoletes' en la manifestación del 1 de mayo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Baleares ha alertado que las educadoras infantiles del archipiélago cobran alrededor de 1.000 euros menos de lo que necesitan para vivir de forma digna.

Estas trabajadoras, ha apuntado el sindicato en un comunicado, se ven inmersas en una "espiral de precariedad" debido a unos salarios que son "insuficientes", a una inflación creciente y a un mercado de la vivienda "absolutamente inaccesible".

Mientras el salario necesario para vivir "con un mínimo de dignidad" en Baleares es de 2.260 euros, según un estudio presentado por CCOO este año, las educadoras de las 'escoletes' perciben 1.232 euros.

Si el alquiler de una vivienda de unos 70 metros cuadrados cuesta alrededor de 1.260 euros mensuales, ha expuesto la organización sindical, estas trabajadoras deberían dedicar prácticamente la totalidad de su salario o más solo para acceder a un inmueble.

A eso se le suma la inflación acumulada y el aumento generalizado de los productos básicos de la cesta de la compra, el transporte y los servicios básicos.

Eso empuja a las educadoras infantiles a una situación de exclusión social que, para el sindicato, es "absolutamente incompatible con la responsabilidad educativa que ejercen" y las aboca a tener que dejar su profesión "no por falta de vocación sino para conseguir una mejor remuneración".

Ante esta situación, CCOO ha aplaudido que sindicatos y patronales se vayan a reunir la semana que viene para arrancar la negociación del primer convenio del sector con la intención de actualizar los salarios.

Cabe recordar que el pasado verano se acordó un complemento autonómico para las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas que suponía una subida de entre 200 y 400 euros.

"Ahora toca subir al resto de trabajadoras de 'escoletes' privadas y centros asistenciales", ha señalado el sindicato.