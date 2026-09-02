Eivissa acogerá el día 20 una manifestación contra la ampliación del aeropuerto

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes de Eivissa (AJE) ha convocado una manifestación contra la ampliación del aeropuerto de Eivissa el próximo domingo 20 de septiembre a las 18.00 horas.

En rueda de prensa, AJE ha explicado que la protesta discurrirá desde Vara de Rey y recorrerá las principales calles de Eivissa hasta el Consell Insular, donde se leerá un manifiesto.

Con este acto, la asociación quiere expresar su rechazo al aumento de las puertas de embarque en las instalaciones aeroportuarias, un cambio previsto en la reforma que proyecta Aena.

También se ha mostrado en contra de la ampliación de la sala VIP o de la creación de una zona exclusiva para vuelos no Schengen, medidas que "sólo añadirán presión sobre el territorio y sobre los servicios públicos esenciales como la sanidad, la movilidad o los recursos hídricos". Además, aseguran que la ampliación supondrá que empeore el bienestar de residentes y trabajadores.

AJE ha denunciado además un vertido ilegal de aguas fecales por parte de Aena en el Parque Natural de ses Salines.

La asociación ha reclamado una gestión del turismo más equilibrada y consensuada para afrontar la masificación y los problemas derivados de ella y ha animado a la sociedad a participar en la manifestación, señalando que "ahora más que nunca Eivissa nos necesita".