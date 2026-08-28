Elrow XXL Mallorca: refuerzo de buses de la EMT en Son Fusteret

Archivo - Bus eléctrico de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma ofrecerá este sábado un dispositivo especial de refuerzo con motivo de la celebración del festival elrow XXL Mallorca 2026, que tendrá lugar en el recinto de Son Fusteret.

En concreto, se reforzará la línea L10, con servicios desde Sindicat hasta Son Fusteret, a partir de las 14.25 horas y hasta las 19.00 horas aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Estos servicios especiales complementarán las salidas habituales de la L10, que mantendrá una frecuencia aproximada de entre 18 y 20 minutos. Los autobuses de refuerzo realizarán las paradas habituales de la línea hasta Son Fusteret.

Cuando finalice el festival, los autobuses de refuerzo estarán operativos entre las 18.00 y las 03.00 horas, con salida desde la parada 285, en Son Fusteret, con destino a la plaza de Espanya.

Estos servicios especiales complementarán también las salidas habituales de la L10 hacia Palma hasta la finalización de su horario habitual.

Durante la noche del sábado, los usuarios podrán utilizar el servicio de bus nocturno, en concreto la línea N3, entre Sa Indioteria y Germans Escalas, que realiza parada en Son Fusteret con una frecuencia aproximada de una hora.

Una vez en la plaza de España, los usuarios podrán enlazar con el resto de líneas de la red de bus nocturna para continuar su desplazamiento.