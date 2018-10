Emaya destina 40 operarios y unos 25 vehículos al dispositivo especial de limpieza por Sant Joan

Publicado 20/06/2018 11:28:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) destinará este fin de semana 40 operarios, tres responsables y unos 25 vehículos al dispositivo especial de limpieza por Sant Joan.

El operativo especial trabajará durante la madrugada del sábado al domingo, en previsión de una concentración masiva de gente en las playas del litoral de Palma por la 'Revetla', según ha explicado Emaya en una nota de prensa.

Por otro lado, Emaya ha comenzado una campaña de concienciación en redes sociales con consejos para reducir la producción de residuos en las playas.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA

El dispositivo especial actuará a partir de las 2.30 horas y hasta la finalización de la limpieza, prevista a las 7.30 horas.

En las zonas de baño del Portitxol actuarán tres operarios, el equipo de vaciado de papeleras y limpieza y camión de recogida de residuos voluminosos. Además, se instalarán de cubos adicionales.

En Cala Major, se destinan dos operarios, el equipo de vaciado de papeleras y máquina de limpieza con conductor y peón.

En Can Pere Antoni, Cala Gamba y Ciutat Jardí, habrá un total de 13 operarios: un camión recolector con conductor y dos operarios, un equipo de vaciado de papeleras, maquinaria de limpieza con conductor y peón, camión de recogida de residuos voluminosos, barredora ligera con conductor y peón, un camión cisterna (con conductor y operario manguera), y dos barredoras mixtas con dispositivo de agua a presión (con dos peones y dos conductores). También se reforzarán estas zonas con más contenedores.

En Can Pastilla - Les Meravelles, trabajarán 12 operarios en total: un camión recolector (con conductor y peón), un equipo de vaciado de papeleras, equipo de limpieza (conductor y peón) y camión de recogida de residuos, así como dos barredoras y dos barredoras mixtas con sistema de agua.

En el Parc de la Mar y el centro, diez operarios componen un equipo de vaciado de papeleras, un equipo de limpieza, camión de recogida de residuos, dos barredoras ligeras y dos barredoras con agua.

En cuanto al resto de la Playa de Palma, cuenta con los servicios especiales de limpieza propios de toda la temporada turística.

Durante el domingo se contará igualmente con los servicios ordinarios de limpieza y recogida de residuos previstos para ese día. Por otra parte, las zonas de playa que cuentan con concesionarios de limpieza también dispondrán de un refuerzo del servicio.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Asimismo, el Ayuntamiento de Palma y Emaya están realizando una campaña de difusión, fundamentalmente a través de las redes sociales, para pedir colaboración a la ciudadanía para mantener las playas limpias y reducir los residuos.

Para ello, recomiendan no utilizar vajillas desechables; tirar los envases al contenedor amarillo y nunca a la arena; no llevar vidrio, ya que no esta permitido por seguridad; utilizar cestas, mochilas o bolsas de tela, evitando las bolsas de plástico de un solo uso; y no tirar las colillas de cigarrillos en la arena, sino llevar un cenicero.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que la ordenanza municipal prohíbe hacer fuego y encender hogueras en la playa.