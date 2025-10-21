Emaya incorpora tres camiones para optimizar la recogida selectiva puerta a puerta

Emaya incorpora tres camiones recolectores para optimizar la recogida selectiva puerta a puerta. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha incorporado a su flota tres nuevos camiones recolectores tricompartimentados para optimizar la recogida selectiva puerta a puerta.

Esta mejora técnica permite recoger simultáneamente tres fracciones de residuos, mejorando la operativa. Los tres vehículos especializados están equipados con tecnología de gas natural comprimido (GNC), lo que contribuye a una movilidad más sostenible y silenciosa en los entornos urbanos, según ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Con una potencia de 185 kW, ofrecen un rendimiento óptimo para la recogida selectiva puerta a puerta, incluso en zonas de difícil acceso.

Además, cuentan con una capacidad de carga útil de 4.466 kilos y dimensiones que se adaptan perfectamente a los núcleos residenciales.

Los camiones se hallan operativos desde hace ya algunos días en los barrios del área Norte de la ciudad donde la empresa municipal ha implantado la recogida selectiva puerta a puerta, en zonas como Son Sardina, sa Garriga, Son Espanyol, Establiments y la zona rural de es Secar de la Real.

La inversión total es de 585.000 euros, con un coste unitario de 195.000 euros, financiados íntegramente con recursos propios.

Con esta adquisición, Emaya facilita la operativa diaria y aumenta la eficiencia del servicio. Al mismo tiempo, se mejora la experiencia del usuario, reduciendo los tiempos de exposición de bolsas y cubos en la vía pública.

La recogida puerta a puerta consiste en depositar los residuos previamente separados en la puerta de casa o en un punto próximo, en días y horarios establecidos para cada fracción.

Se trata de un sistema muy eficiente para incrementar el reciclaje. Los días y fracciones pueden consultarse en la web de Emaya.