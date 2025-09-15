Emaya retira 11 toneladas de residuos en un vertedero ilegal en el polígono Son Castelló

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha efectuado una operación de recogida y limpieza en un vertedero ilegal localizado en el número 65 de la calle Gremi de Sabaters, en el polígono de Son Castelló, donde se han retirado un total de 11.007 kilos de residuos acumulados.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, esta actuación se desarrolló hace unos cuantos días, a lo largo de una jornada intensiva, y en ella participaron tres operarios y dos camiones grúa.

Durante la operación, fue necesario realizar hasta ocho descargas completas de residuos con los camiones. Entre los materiales retirados se hallaron desde restos de material de construcción, mobiliario en desuso, neumáticos y otros componentes de vehículos hasta una considerable cantidad de desechos orgánicos.

Cort y Emaya han recordado que la acumulación de residuos en espacios no autorizados representa un grave problema ambiental y social y han hecho un llamamiento al civismo, apelando a la responsabilidad individual para evitar la proliferación de vertidos y vertederos ilegales.

Como parte del compromiso con la limpieza urbana, han señalado que la Ordenanza Municipal de Limpieza, Desechos y Residuos Sólidos Urbanos incluye un régimen sancionador para quienes abandonen residuos en espacios no autorizados, con multas que pueden alcanzar cuantías económicas significativas. Esta normativa busca proteger el entorno urbano y fomentar comportamientos responsables entre la ciudadanía.

Además, en las zonas privadas los propietarios tienen la obligación de velar por el cuidado de sus espacios, garantizando que no se conviertan en focos de acumulación de vertidos incontrolados.