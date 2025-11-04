Emaya retira 26,55 toneladas de residuos en los dos primeros sectores de la nueva fase del programa 'Palma a punt'

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha retirado 26,55 toneladas de residuos en los dos primeros sectores de la nueva fase del programa de refuerzo de la limpieza 'Palma a punt'.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que Emaya ha retirado 26,55 toneladas de residuos en los dos primeros sectores territoriales de la cuarta fase del Plan estratégico de limpieza 'Palma a punt', que se inició el pasado 1 de octubre y finalizará el 31 de diciembre, estando previsto actuar en un total de 84 barrios.

En este caso, los operarios de Emaya han realizado su intervención en Es Coll d'en Rabasa, Son Ferriol, Es Molinar y Can Pere Antoni (sector 12 A), y S'Arenal, Es Pil·larí, Ses Meravelles, Can Pastilla, S'Aranjassa, Sant Jordi y Sa Casa Blanca (sector 12 B). Los trabajos empezaron el primer día del pasado mes de octubre y se han desarrollado a lo largo de dos semanas.

En el caso del sector 12 B, territorio que acoge 11.902 viviendas y 23.596 residentes, la aplicación de esta fase del Plan se ha traducido en la eliminación de 89 grafitis, el desbroce de 160.571 metros lineales de malas hierbas, el mantenimiento de 998 papeleras y 175 contenedores, el baldeo --limpieza de la vía pública y elementos de mobiliario urbano utilizando agua a presión-- de 413.168 metros cuadrados, la limpieza externa de 776 contenedores y la retirada de 15,62 toneladas de residuos, con un coste de inversión de 90.519,56 euros.

En cuanto al sector 12 A, que concentra 12.659 viviendas y 30.627 residentes, el balance de actuación recoge la eliminación de 41 grafitis, el desbroce de 91.773 metros lineales de malas hierbas, el mantenimiento de 683 papeleras y 123 contenedores, el baldeo de 295.071,69 metros cuadrados, la limpieza externa de 586 contenedores y la retirada de 10,93 toneladas de residuos, con un coste de inversión de 64.612 euros.

El Plan 'Palma a Punt' responde al objetivo de aplicar, por parte de Emaya, refuerzos periódicos de limpieza y mantenimiento en los barrios de la ciudad, complementando el trabajo que se realiza en los turnos ordinarios.

Para esta cuarta fase, la empresa municipal ha previsto un presupuesto cercano a los 800.000 euros --concretamente, 793.600 euros--, lo que implica un incremento del 21,5 por ciento en relación a la partida correspondiente a la etapa anterior.

A lo largo de esta fase, Emaya operará en un total de 7.653 papeleras, 7.155 contenedores y más de 1,1 millones de metros lineales de acera. Paralelamente, se intensificará la labor de eliminación de grafitis y pintadas vandálicas y la retirada de malas hierbas y residuos abandonados fuera de los contenedores.

La puesta en marcha de este nuevo período de 'Palma a Punt' cuenta con la intervención de 47 operarios, distribuidos en turnos de mañana y tarde. Esta cifra implica un incremento de cuatro efectivos en relación con la fase anterior.

Al mismo tiempo, el Plan contempla la utilización, en el turno de mañana, de dos camiones de caja abierta para el desbroce de hierbas, un vehículo auxiliar para la eliminación de grafitis, un segundo vehículo auxiliar para el mantenimiento de papeleras y otros dos para el mantenimiento de contenedores.

Respecto al turno de tarde, la planificación incluye cinco vehículos dotados con equipos de agua para labores de barrido y baldeo, un camión de caja abierta para la recogida de residuos abandonados fuera de los contenedores, un segundo camión de caja abierta para el vaciado de papeleras, un equipo de presión para la limpieza externa de contenedores y otro para la limpieza interna de papeleras.