Emaya retira más de 108 toneladas de residuos y elimina 780 grafitis en los primeros cuatro meses del año

Archivo - Operarios de Emaya - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de refuerzo de la limpieza 'Palma a Punt' de la empresa municipal Emaya ha retirado más de 108 toneladas de residuos entre el 21 de enero y el 24 de abril.

En este periodo, según el balance trasladado por el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, se han desarrollado actuaciones en diferentes barrios y zonas de la ciudad, complementando las labores ordinarias de limpieza de Emaya.

El balance recoge también la eliminación de 783 grafitis, el desbroce de 356.855 metros lineales (ml) de malas hierbas, el baldeo (limpieza intensiva con agua a presión) de una superficie total de más de dos millones de metros cuadrados (m2), el mantenimiento y la limpieza de 5.972 papeleras y el mantenimiento y la limpieza externa de 7.015 contenedores.

La empresa municipal ha invertido 74.440 euros en la puesta en marcha del dispositivo durante estos meses que, siguiendo la planificación realizada por Emaya, ha supuesto la intervención de 47 operarios y la utilización de un amplio conjunto de recursos técnicos.

El teniente de alcalde y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, ha destacado "el compromiso del Consistorio con un aspecto crucial para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de Palma", como es la limpieza y el mantenimiento de las calles, plazas y vías públicas.

Según el regidor, este programa de refuerzo "está contribuyendo decididamente" a que la ciudad esté más limpia, gracias a la interacción entre el trabajo que realizan los trabajadores durante los turnos ordinarios de servicio y la labor de los operarios asignados a 'Palma a Punt'.

El objetivo del programa es, ha indicado, incrementar "aún más los niveles de limpieza en los barrios y áreas del municipio, actuando especialmente en aquellas ubicaciones que registran más problemas de acumulación de residuos".

Bauzá ha subrayado que el programa, que durante estos tres primeros años se ha venido desarrollando por fases periódicas y temporales, ya no registrará ninguna interrupción a partir de ahora y hasta la finalización de la legislatura, por lo que los operarios de Emaya irán trabajando en cada zona de Palma, según el calendario previsto y "sin pararse ningún día, salvo en los tramos festivos".

Los datos de 'Palma a Punt' corresponden a los primeros cuatro meses de 2026 e integran, prácticamente, la totalidad de sectores territoriales.

BALANCE POR BARRIOS

Concretamente, según el Ayuntamiento, el sector 1-2 engloba La Soledat Nord, La Soledat Sud, Pere Garau, Nou Llevant, Son Gotleu, Els Hostalets, Can Capes, Son Fortesa Sud, Foners, Son Canals y Marquès de la Fontsanta.

El balance en estas zonas incluye la retirada de 21,4 toneladaes de residuos; la eliminación de 153 grafitis; el desbroce de hierbas en 44.850 ml; el mantenimiento y limpieza de 1.037 papeleras y 251 contenedores; limpieza externa de 1.198 contendores; y baldeo de 378.788 m2.

En el caso de los sectores de Amanecer, Arxiduc, Bons Aires, Cas Capiscol, Camp Redó, s'Olivera, plaza de Toros y Son Oliva, los datos registran la retirada de 19,3 toneladaes de residuos; la eliminación de 131 grafitis; el desbroce de hierbas en 46.146 ml; el mantenimiento y limpieza de 1.415 papeleras y 211 contenedores; limpieza externa de 1.076 contendores; y baldeo de 426.906 m2.

Del mismo modo, en Es Fortí, Son Cotoner, Santa Catalina, Son Armadans, es Jonquet, Son Espanyolet, Camp d'en Serralta, Son Dameto, Son Dureta y sa Teulera, se han retirado 18,3 toneladas; eliminado 88 grafitis; debrozado 43.490 ml; limpiado 978 papeleras y 211 contenedores; y baldeo de 364.484 m2.

Cort, es Mercat, Puig de Sant Pere, Sindicat, Jaume III, sa Catatrava, La Llotja-Born, Missió, La Seu, Monti-sion, plaza Patins, San Jaume y Sant Nicolau, recogen un balance de 5 toneladas retiradas; 201 grafitis eliminados; 562 papeleras y 48 contenedores; y 273.958 m2 de baldeo.

Asimismo, el sector 9-10 engloba Cala Major, Sant Agustí, la Bonanova, el Terreno, Portopi, Son Flor, Son Rapinya, Son Serra-La Vileta, Son Anglada, Son Ximelis, Son Roca, Son Xigala, Los Almendros-Son Pacs, Son Peretó, Gènova, Son Vida y Bellver.

El balance en estas zonas incluye la retirada de 26 toneladaes de residuos; la eliminación de 34 grafitis; el desbroce de hierbas en 101.937 ml; el mantenimiento y limpieza de 858 papeleras y 319 contenedores; limpieza externa de 1.260 contendores; y baldeo de 408.304 m2.

Por otro lado, en el Estadi Balear, Rafal Nou, Verge de Lluc, es Vivero, Rafal Vell, Son Fortesa Nord, Son Cladera, Son Rutlan, Son Malferit, el programa ha retirado 11,9 toneladas de residuos; eliminado 131 grafitis; desbrozado hierbas en 50.396 ml; limpiado 752 papeleras y 134 contenedores; y realizado el baldeo de 328.505 m2.

Finalmente, en los barrios de Establiments, Son Espanyol, Son Sardina, es Secar de la Real y sa Indioteria, el balance incluye la retirada de 6,2 toneladas; eliminación de 45 grafitis; el desbroce de hierbas en 65.295 ml; el mantenimiento y limpieza de 370 papeleras y 70 contenedores; limpieza externa de 273 contendores; y baldeo de 141.956 m2.