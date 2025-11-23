Emergencias activa la alerta amarilla en Mallorca, Ibiza y Formentera por viento y fenómenos costeros

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0) del Plan Meteobal en Mallorca, Ibiza y Formentera con motivo del fuerte viento y los fenómenos costeros previstos para este lunes.

En Menorca se han desactivado las alertas, según ha informado Emergencias en un mensaje en la red social X, en el que ha pedido precaución a la población en las próximas horas.

Las alertas responden a los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes y martes. Así, entre las 04.00 y las 23.59 horas el aviso será amarillo por viento en las Pitusas, con rachas que podrán llegar a los 70 kilómetros por hora.

Igualmente, en el sur y el Llevant de Mallorca se activará el aviso amarillo entre las 10.00 y las 23.59 horas por fenómenos costeros. Se esperan rachas de 50 a 60 km/h y olas de tres metros. Para el martes de momento se mantienen los mismos avisos amarillos en estas tres islas.