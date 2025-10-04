Emergencias activa el IG0 del Plan Meteobal por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha activado el índice de gravedad cero (IG0) del Plan Meteobal por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

En un mensaje en la red social X este sábado, el 112 ha informado de la activación de la alerta por meteorología adversa en Mallorca y Menorca que responde a los avisos amarillos establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la próxima jornada.

La Aemet prevé activar aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros en la Serra de Tramuntana, norte y nordeste de Mallorca y en la isla de Menorca.

En la Serra de Tramuntana la previsión para la próxima jornada es que sople viento del nordeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros. Mientras, en el norte y nordeste de Mallorca y en Menorca, se espera viento del norte y nordeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Por ello, Emergencias 112 ha pedido precaución y ha compartido algunos consejos sobre qué hacer en caso de temporal en el mar. En este sentido, ha recomendado no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompan con fuerza; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, dado que la fuerza del agua puede arrastrar; evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico, y si se tiene una embarcación, asegurar su amarre; y finalmente, si alguien cae al agua, llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde ha caído para indicarlo a los servicios de salvamento.